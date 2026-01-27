Mira los rivales de Venezuela en la segunda ventana clasificatoria a Qatar 2027

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela volverá a saltar los tabloncillo en el venidero mes de febrero con dos encuentros determinante en sus aspiraciones de superar de ronda en el Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo 2027, que se desarrollará en Qatar. La selección nacional fracasó en su estreno tras ceder en su primer partido (80-78) ante su similar de Colombia.

La Vinotinto de las Alturas ya tiene definidos sus destinos para la segunda ventana de los Clasificatorios al Mundial FIBA Qatar 2027, programada entre finales de febrero y principios de marzo de 2026. El conjunto dirigido por Francisco Segura enfrentará dos importantes compromisos como visitante en Sudamérica, primero visitando a Brasil en Belo Horizonte y luego midiéndose con Chile en Valdivia.

La FIBA confirmó tantos las sedes como los horarios de estos encuentros, los cuales son cruciales para la lucha de Venezuela por ubicarse en la siguiente fase del proceso clasificatorio. El combinado patrio tendrá como primer cruce a Brasil, que viene de vencer por partida doble a Chile en la primera ventaja y marcha en la cima del Grupo C.

Próximos juegos de Venezuela

Brasil vs Venezuela | Viernes 27 de febrero | 6:00 p. m.

Belo Horizonte, Arena UniBH

| Viernes 27 de febrero | 6:00 p. m. Belo Horizonte, Arena UniBH Chile vs Venezuela | Lunes 02 de marzo | 7:00 p. m.

Valdivia, Coliseo Antonio Azurmendi

La tropa venezolana tiene antecedentes en Brasil en su recorrido en clasificatorios mundialista, teniendo como última vez la ruta del Mundial 2019 en Río de Janeiro, específicamente en la Arena Carioca, donde el quinteto nacional cayó frente a los locales (72-60).

Del otro lado, Venezuela buscará revancha después de sufrir una de sus peores derrota de su historia en Valdivia, cuando cedieron de forma abultada (86-61) en los Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2025, el pasado noviembre de 2024.