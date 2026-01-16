La Liga de Desarrollo de Baloncesto regresa con expansión

Suscríbete a nuestros canales

Comunicaciones Liga de Desarrollo

Tras el rotundo éxito alcanzado en su temporada debut en 2025, la Liga de Desarrollo, anuncia oficialmente el inicio de su segunda edición. El salto entre dos inaugural está programado para el próximo 8 de febrero en el emblemático Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El partido de apertura será una reedición del fervor regional, donde el actual campeón, Guaros de Lara, recibirá a Cabudare BBC, marcando el inicio de una temporada que promete elevar el nivel del baloncesto en el país.

Para este 2026, la liga ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pasando de 20 a 34 equipos participantes. Este incremento responde a una ambiciosa estrategia de expansión territorial que permitirá llevar el espectáculo del baloncesto a nuevas fronteras.

Oriente: Incorporación de los estados Bolívar, Sucre, Nueva Esparta y Anzoátegui.

Occidente: Consolidación de la plaza en el estado Zulia.

Avalada por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la Liga de Desarrollo se consolida como el puente principal hacia el profesionalismo. El torneo está diseñado específicamente para atletas de 19 a 21 años que aún no han debutado en las ligas élite del país.

El reglamento de competencia fomenta el relevo generacional mediante una estructura de categorías mixta, jugadores entre 19 y 21 años, dos cupos por equipo para jugadores U23 y la Inclusión de talentos U17 y U18, quienes servirán de base para las futuras ediciones de la liga.

"Esta expansión no solo aumenta la cantidad de juegos, sino que garantiza que el talento emergente de cada rincón de Venezuela tenga una plataforma real para ser visto y desarrollado", destaca el comité organizador.