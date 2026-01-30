Silvio Santander regresa a Marinos de Oriente

Suscríbete a nuestros canales

En un anuncio positivo, Marinos de Oriente confirmó oficialmente el regreso del experimentado estratega argentino Silvio Santander como director técnico para la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

El retorno de Santander no es un movimiento cualquiera; se produce en un marco histórico para la franquicia, que este año celebra su 50 aniversario. Tras un exitoso paso por el equipo en 2024, donde fue reconocido por aportar orden y liderazgo en un momento institucional complejo, el coach de 54 años asume el reto de devolver al "Acorazado Oriental" a la cima del baloncesto venezolano.

Un palmarés de élite

Santander llega con una hoja de vida que lo posiciona como uno de los técnicos más respetados del continente. Su trayectoria incluye:

Títulos nacionales en ligas de gran prestigio como Argentina, México y la propia Venezuela, donde ya se coronó campeón de la Superliga en 2021.

Éxito internacional , destacando la conquista de la Liga Sudamericana.

Experiencia mundialista, habiendo formado parte del cuerpo técnico de la "Generación Dorada" argentina que alcanzó el subcampeonato del mundo en China 2019.

La visión de la gerencia

La contratación de Santander responde a una necesidad de estabilidad y conocimiento profundo del medio local. Según Patino, el trabajo realizado por el argentino en 2024 fue extraordinario, lo que facilitó la decisión de confiarle el banquillo en un año tan emblemático.

"Para la organización es muy importante contar con un entrenador que conozca la liga venezolana", destacó el directivo.

Por su parte, el técnico no ocultó su entusiasmo por volver a Puerto La Cruz en una fecha tan significativa. Santander definió este nuevo ciclo como un "gran desafío" con el objetivo claro de poner al equipo a competir por lo máximo en honor a su historia.