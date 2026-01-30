Cocodrilos de Caracas refuerzan su nómina tras el Draft de Toros

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se llevó a cabo de manera virtual el Draft de Jugadores de Toros de Aragua, un procedimiento excepcional dirigido por la Comisión Técnica de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). La medida surge luego de que la franquicia aragüeña solicitara un año sabático, confirmando que no participará en la temporada 2026.

Bajo este formato, un total de 11 jugadores criollos y seis importados conformaron la lista de elegibles para ser tomados vía préstamo por el resto de los equipos del circuito.

El orden de selección y los nuevos destinos

El sorteo definió el rumbo de las piezas clave de Toros, permitiendo a los clubes reforzar sus plantillas en dos rondas de escogencia.

Primera Ronda: Los movimientos iniciales

Piratas de La Guaira abrió el proceso seleccionando al criollo Brian Guidi. Trotamundos de Carabobo apostó por la juventud de Ludwing Irazabal. Gaiteros del Zulia reforzó su conducción con Ángel Blanco. Brillantes del Zulia cerró la primera vuelta tomando a Beiker Barrios.

Segunda Ronda: Ajustes finales

En la segunda etapa, solo tres equipos decidieron realizar selecciones adicionales:

Trotamundos de Carabobo sumó su segunda pieza del día con Ángel Vegas .

Frontinos del Táchira se hizo con los servicios de Christian Gutiérrez .

Cocodrilos de Caracas cerró el mercado de transferencias al seleccionar al importado Addison Spruill.

Condiciones del préstamo

De acuerdo con las normativas de la SPB para este evento, todas las incorporaciones se realizan en calidad de préstamo por una temporada. Esto implica que los jugadores seleccionados deberán regresar a la disciplina de Toros de Aragua para el año 2027, una vez finalizado su compromiso con sus equipos temporales.

El resto de las organizaciones participantes en la liga decidieron no escoger jugadores durante este proceso, dejando definida la nueva hoja de ruta para los efectivos del conjunto astado.