Valencia jugará ante Barcelona en la jornada 1 de este fin de semana

Andrea Matos Viveiros

El baloncesto español llega a Venezuela con toda la emoción de la Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa), transmitida en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Este fin de semana, los fanáticos podrán disfrutar de los mejores encuentros de la primera jornada. No te puedes perder la actuación del Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y Unicaja, considerados de los mejores equipos europeos.

Juegos del fin de semana

Sábado 4 de octubre

Unicaja vs. Bilbao Basket |12:00 p.m.

|12:00 p.m. La Laguna Tenerife vs. Baxi Manresa |2:00 p.m.

Domingo 5 de octubre

Real Madrid vs. Gran Canaria |6:30 p.m.

|6:30 p.m. Valencia Basket vs. Barcelona | 1:00 p.m.

La Liga Española de Baloncesto se disfruta gratis en señal abierta de Meridiano Televisión y por streaming meridiano.net/meridianotv. También en HD a través de las plataformas InterGO, Simpleplus y NetunoGO.

La pasión del baloncesto español se vive en Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.