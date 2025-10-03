Liga Endesa

Valencia jugará ante Barcelona en la jornada 1 de este fin de semana

La Jornada 1 del baloncesto español enfrentará al Valencia y al Barcelona. Entérate de más detalles aquí

Por

Meridiano

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 12:00 pm
Valencia jugará ante Barcelona en la jornada 1 de este fin de semana
Andrea Matos Viveiros 

 

El baloncesto español llega a Venezuela con toda la emoción de la Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa), transmitida en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Este fin de semana, los fanáticos podrán disfrutar de los mejores encuentros de la primera jornada. No te puedes perder la actuación del Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y Unicaja, considerados de los mejores equipos europeos.

Juegos del fin de semana

Sábado 4 de octubre

  • Unicaja vs. Bilbao Basket |12:00 p.m.
  • La Laguna Tenerife vs. Baxi Manresa |2:00 p.m.

Domingo 5 de octubre

  • Real Madrid vs. Gran Canaria |6:30 p.m.
  • Valencia Basket vs. Barcelona | 1:00 p.m.

 

 

 

La Liga Española de Baloncesto se disfruta gratis en señal abierta de Meridiano Televisión y por streaming meridiano.net/meridianotv. También en HD a través de las plataformas InterGO, Simpleplus y NetunoGO.

La pasión del baloncesto español se vive en Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.

Viernes 03 de Octubre de 2025
