¿Qué posibilidades tiene Estados Unidos de ganar el Mundial de Baloncesto?

Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener la mejor liga de baloncesto del mundo, por tener a los mejores jugadores y también por poseer un carácter competitivo que los diferencia de los demás países.

Si bien en su último mundial decepcionaron, en esta ocasión no parecen tener planes de repetir la historia, a pesar que no cuentan con ninguna de las estrellas que se esperaba, tales como Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, etc.

Sin embargo, dicha delegación, que actualmente se encuentra dirigida por Steve Kerr parece entenderse muy bien dentro del tabloncillo, en sus juegos amistosos lo han demostrado y lo mejor de todo es que no hay ningún jugador veterano que le aporte experiencia al equipo.

La plantilla de Estados Unidos es totalmente joven, jugadores talentosos como Anthony Edwards, Brandon Ingram, Austin Reaves, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., etc.

Es por ello que dicho equipo parece tener todas las herramientas para alzar el título mundial, especialmente cuando cuentan con una dirección muy inteligente como Steve Kerr y Erik Spoelstra, incluso el trabajo de ambos entrenadores se ha visto en la cancha, ya que se puede distinguir como suelen realizar movimientos constantemente para agotar las opciones de ataque y defensa de cada uno de sus rivales.

El último partido amistoso de Estados Unidos fue ante España, donde ambos equipos dieron mucha batalla, pero el resultado terminaría a favor de los norteamericanos, quienes en el último cuarto dominaron las acciones con una grandiosa ofensiva.

Ahora dicho equipo se prepara para competir en la Copa Mundial de Baloncesto, donde poco a poco buscarán sumar victorias que los lleve hasta la consecución de la medalla de oro.