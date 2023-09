¡Por encima! Esta increíble jugada de Vince Carter con el Team USA cumple 23 años

Vince Carter es considerado como uno de los jugadores con mayor capacidad de salto y con clavadas increíbles dentro de la historia de la NBA, pero su mejor jugada fue representando a la selección de Estados Unidos.

Un día como hoy pero del año 2000, Carter dejó inmortalizado su nombre en los Juegos Olímpicos de Sídney en el encuentro frente a Francia en la primera fase del torneo.

Estados Unidos vs Francia

El Team USA superaba por amplio margen a los europeos y el jugador de Toronto Raptors robó un balón que terminó en una volcada que terminaría recorriendo el mundo entero hasta nuestros días.

Frederic Weis fue la víctima de la potencia de salto y del atleticismo de Carter. Weis intentó buscar la falta ofensiva, pero "Vinsanity" desplegó toda su capacidad atlética para evitarlo y consiguió una clavada increíble en suelo oceánico.

Marcado para el resto de su carrera

Hasta el día de hoy, el francés es más recordado por esta jugada que por su carrera profesional. Incluso, no jugó en la NBA pese a haber sido elegido por los New York Knicks en el año 1999. El jugador quedó relegado a Europa y no pudo estar en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Luego de esto, Weis sufrió diversos problemas dentro y fuera de la cancha que ocasionaron que, en el año 2008, intentara quitarse la vida. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y ahora es comentarista de transmisiones deportivas en su país.