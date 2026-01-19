Baloncesto español: próximos encuentros que verás en vivo, en exclusiva y gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Entre el 24 de enero y el 1º de febrero se jugarán las semanas 17 y 18 de la Liga Endesa de baloncesto español. No te pierdas los juegos más emocionantes por Meridiano Televisión.

Disfrútalos gratis en señal abierta o streaming meridiano.net/meridianotv. También en alta definición a través de las plataformas de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

Semanas 17 y 18 del baloncesto español

Semana 17/34

Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID . Antesala 1:30 p.m./ Salto entre dos 2:00 p.m.

Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO . Inicio 4:00 p.m.

Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET . Inicio 8:00 a.m.

Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE. Inicio 2:00 p.m.

Semana 18/34

Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.

Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA . Inicio 3:00p.m.

Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARCELONA. Inicio 2:00p.m.

No te pierdas los mejores encuentros de la Liga Endesa en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión.