Baloncesto español: próximos encuentros que verás en vivo, en exclusiva y gratis

Por Andrea Matos Viveiros
Entre el 24 de enero y el 1º de febrero se jugarán las semanas 17 y 18 de la Liga Endesa de baloncesto español. No te pierdas los juegos más emocionantes por Meridiano Televisión.
Disfrútalos gratis en señal abierta o streaming meridiano.net/meridianotv. También en alta definición a través de las plataformas de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.
Semanas 17 y 18 del baloncesto español
Semana 17/34
-
Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID. Antesala 1:30 p.m./ Salto entre dos 2:00 p.m.
-
Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO. Inicio 4:00 p.m.
-
Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET. Inicio 8:00 a.m.
-
Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE. Inicio 2:00 p.m.
Semana 18/34
-
Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.
-
Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00p.m.
-
Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARCELONA. Inicio 2:00p.m.
No te pierdas los mejores encuentros de la Liga Endesa en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión.