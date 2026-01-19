Liga Endesa

Baloncesto español: próximos encuentros que verás en vivo, en exclusiva y gratis

Meridiano Televisión transmitirá los siguientes encuentros las semanas 17 y 18 de la Liga Endesa de baloncesto español 
 

Por

Meridiano

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 05:50 pm
Baloncesto español: próximos encuentros que verás en vivo, en exclusiva y gratis
Por Andrea Matos Viveiros

Entre el 24 de enero y el 1º de febrero se jugarán las semanas 17 y 18 de la Liga Endesa de baloncesto español. No te pierdas los juegos más emocionantes por Meridiano Televisión

Disfrútalos gratis en señal abierta o streaming meridiano.net/meridianotv. También en alta definición a través de las plataformas de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

Semanas 17 y 18 del baloncesto español 

Semana 17/34

  • Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID. Antesala 1:30 p.m./ Salto entre dos 2:00 p.m.

  • Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO. Inicio 4:00 p.m.

  • Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET. Inicio 8:00 a.m.

  • Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE. Inicio 2:00 p.m.

 

Semana 18/34

  • Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.

  • Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00p.m.

  • Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARCELONA. Inicio 2:00p.m.

No te pierdas los mejores encuentros de la Liga Endesa en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión.

Lunes 19 de Enero de 2026
Baloncesto