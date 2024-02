¡Entérate! Por qué se celebra el Día de los Amores Imposibles el 16 de febrero

La mayoría de las personas celebran el 14 de febrero a propósito del Día de San Valentín, representando una fecha especial y emotiva para otorgar presentes a seres queridos y amigos. Sin embargo, pocos conocen que el 16 de febrero, se conmemora el "Día de los Amores Imposibles".

Aquellos que se han desplazado a la “friendzone” y también denominados como “soldado caídos”, son enaltecidos en este día. Se trata de aquellas historias que, por una circunstancia u otra, no han podido consolidarse como una relación sentimental estable.

El origen de esta festividad se desconoce. Aunque se presume que proviene de las redes sociales. Se trata de una propuesta interesante y es propicia para que muchos internautas compartan sus historias amorosas, colmadas de melancolía, a través de las plataformas digitales.

Este día invita a las personas a realizar actividades como por ejemplo ver un maratón de películas de desamor, destacando: “Romeo y Julieta”, “Titanic”, “Her”, “The Fault in our Stars”, “Me Before You”, entre muchas otras.

También, es posible escuchar diferentes piezas musicales de varios artistas, para evocar el amor imposible. Mientras que en las redes sociales puedes hacer una catarsis importante, algunas de ellas permiten compartir contenido anónimo y podrás desahogarte de la mejor manera.

Por último, es importante evaluar cuáles fueron los factores que impidieron la consolidación de la relación, con la finalidad de mejorar aspectos relevantes, además de sanar las emociones negativas, evolucionando como persona y conquistar tu ‘media naranja’.