Cupido está en el aire: Orígenes del Día de San Valentín y países que lo celebran (+Video)

Febrero es considerado el mes del amor y la amistad, a propósito del Día de San Valentín. El romanticismo está presente más que nunca; muchos aprovechan para adquirir detalles y obsequios especiales para la persona amada.

En esta fecha, algunas personas piden matrimonio y las redes sociales se ven colmadas de frases emotivas.

Los detractores lo relacionan con el consumismo y aseguran que no tiene mayor importancia, pues cualquier momento es idóneo para demostrar afecto a nuestros allegados.

Ahora bien, ¿Cuál es el verdadero origen y significado del Día de San Valentín? La historia del Patrono de los enamorados se remonta a la Antigua Roma, específicamente al siglo III, momento en el que el cristianismo se extendía por el mundo.

En aquel entonces, el emperador Claudio II “El Gótico”, promulgó una ley que prohibía a los jóvenes contraer nupcias, pues debían alistarse en el ejército.

Un sacerdote llamado Valentín, no estaba de acuerdo ante tal imposición y decidió defender los vínculos sentimentales por encima de todo. De hecho, casó a varios jóvenes en secreto desafiando los dictámenes de la autoridad.

Además, Valentín tenía una misión evangelizadora y logró la conversión de varias personas al cristianismo.

Tras ser descubierto, fue desterrado en una mazmorra, lugar donde sufrió terribles consecuencias.

Un oficial encargado de custodiarlo, lo retó a devolverle la vista a su hija Julia quien había nacido ciega. Gracias a la intercesión de Dios, el milagro ocurrió y el oficial junto a toda su familia, se convirtieron al cristianismo.

Pese al milagro y a su buen obrar, Valentín, siguió en el calabozo por largos años.

Finalmente, el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado.

Cabe destacar que, en el año 494 el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín.

¿Cuáles son los países que celebran el Día de San Valentín?

En Latinoamérica, los países que celebran con mayor hincapié el Día de San Valentín son: Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Ecuador.

Además, otras naciones como México, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, España, Alemania y Francia; se suman a la festividad que gira en torno al amor.

Mientras que, en Brasil el Día de los Enamorados, como también es conocido, se celebra el 12 de junio.

¿Cuáles países tienen prohibido celebrar el Día de San Valentín?

Algunos países, no acostumbran a celebrar la festividad e incluso tienen prohibiciones al respecto, entre estas: India, Irán, Pakistán y Arabia Saudí.