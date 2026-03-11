West Ham United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 16:00 horas el próximo sábado 14 de marzo, Manchester City visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Manchester City

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Fulham por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Manchester City y Nottingham Forest, con un marcador 2-2. En los últimos partidos del torneo, antes de este empate, había ganado en 4 jornadas, con 10 goles marcados y con 4 recibidos.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (18 PG - 6 PE - 5 PP).

Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 4 Aston Villa 51 29 15 6 8 5 18 West Ham United 28 29 7 7 15 -19

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

