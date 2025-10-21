UEFA - Champions League 2025-2026

U. Saint-Gilloise e Inter se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Saint-Gilloise vs Inter. El duelo, a disputarse en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht hoy, comienza a las 15:00 horas y será dirigido por Glenn Nyberg.

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:02 am
U. Saint-Gilloise e Inter se enfrentan por la fecha 3 de la Champions, en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht, desde las 15:00 horas.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Inter

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 4 ante Newcastle United en el Constant Vanden Stock Anderlecht.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Slavia Praga.

 

El árbitro encargado de dirigir el partido será Glenn Nyberg.

Horario U. Saint-Gilloise e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

