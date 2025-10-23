Stade Rennes vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 12:15 horas.

Así llegan Stade Rennes y Nice

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Auxerre, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Olympique Lyon. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Rennes resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Marc Bollengier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 9 Stade Rennes 11 8 2 5 1 -1 10 Nice 11 8 3 2 3 -2

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Toulouse: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs RC Strasbourg: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Paris FC: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mónaco: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Lille: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs PSG: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Metz: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Stade Rennes y Nice, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

