Stade Rennes vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

El juego entre Stade Rennes y Le Havre AC se disputará el próximo domingo 18 de enero por la fecha 18 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Le Havre AC

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes ganó por 2-0 el juego pasado ante Lille. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Le Havre AC derrotó 2-1 a Angers. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 2 goles y le marcaron 6 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 30 puntos (8 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Stephanie Frappart.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 6 Stade Rennes 30 17 8 6 3 5 13 Le Havre AC 18 17 4 6 7 -8

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Lorient: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Mónaco: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y Le Havre AC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

