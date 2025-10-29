Sólido triunfo de Nice por 2-0 frente a Lille

Suscríbete a nuestros canales

Nice no pasó mayor apuro en Le Grand Stade y superó 2-0 a Lille, por la fecha 10 de la Ligue 1. Fue Sofiane Diop quien marcó de penal el primer gol para Nice a los 29 minutos de la primera mitad, mientras que el delantero Isak Jansson sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 42 de la segunda etapa.

Isak Jansson se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Nice mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Sofiane Diop fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Nice marcó 1 gol.

El técnico de Nice, Franck Haise, propuso una formación 3-5-2 con Yehvann Diouf en el arco; Antoine Mendy, Juma Bah y Kojo Peprah en la línea defensiva; Tiago Gouveia, Salis Abdul Samed, Charles Vanhoutte, Melvin Bard y Sofiane Diop en el medio; y Kevin Carlos y Jérémie Boga en el ataque.

Por su parte, el equipo de Bruno Génésio salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Arnaud Bodart bajo los tres palos; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aissa Mandi y Romain Perraud en defensa; Benjamin André, Ayyoub Bouaddi, Félix Correia, Hákon Haraldsson y Matías Fernández Pardo en la mitad de cancha; y Hamza Igamane en la delantera.

El árbitro Bastien Dechepy fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Le Grand Stade.

En la siguiente fecha Nice se enfrentará de visitante ante PSG, mientras que Lille jugará de local frente a Angers.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 17 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 17 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Nice

85' 2T - Salieron Charles Vanhoutte por Morgan Sanson y Hákon Haraldsson por Ngal ayel Mukau

Amonestados en Nice:

35' 1T Charles Vanhoutte, 35' 1T Antoine Mendy y 33' 2T Tiago Gouveia

Cambios en Lille

84' 2T - Salió Benjamin André por Olivier Giroud

Amonestados en Lille:

40' 1T Ayyoub Bouaddi, 32' 2T Benjamin André y 36' 2T Hákon Haraldsson

