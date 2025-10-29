Nantes empató 2-2 contra Stade Rennes sobre el final del partido

Suscríbete a nuestros canales

El partido disputado este sábado en el estadio el Stade de la Beaujoire y que enfrentó a Nantes y Stade Rennes finalizó con un empate a dos entre ambos contendientes.

Stade Rennes alcanzó la ventaja inicial con un gol de penal de Ludovic Blas al minuto 30 del primer tiempo. Posteriormente, se produjo el disparo de Esteban Lepaul (35' de la misma mitad). Sin embargo, la perseverancia de Nantes dio sus frutos con dos remates de Junior Mwanga y de Youssef El Arabi, respectivamente, ambos en el segundo tiempo, primero a los 19' y luego a los 51' y el marcador final quedó igualado en 2.

Matthis Abline desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Nantes, ya que no convirtió un penal en el minuto 92 del segundo tiempo.

El DT de Nantes, Luís Castro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Anthony Lopes en el arco; Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Tati y Nicolas Cozza en la línea defensiva; Junior Mwanga, Mayckel Lahdo, Johann Lepenant, Louis Leroux y Matthis Abline en el medio; y Mostafa Mohamed en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Habib Beye salió con una disposición táctica 3-5-2 con Brice Samba bajo los tres palos; Alidu Seidu, Jérémy Jacquet y Anthony Rouault en defensa; Mahdi Camara, Ludovic Blas, Valentin Rongier, Seko Fofana y Quentin Merlin en la mitad de cancha; y Esteban Lepaul y Breel Embolo en la delantera.

Mathieu Vernice fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Nantes enfrentará de local a Metz, mientras que Stade Rennes jugará de local frente a RC Strasbourg.

De esta manera el local está en el décimo tercer puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 11, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Nantes

66' 2T - Salió Tylel Tati por Francis Coquelin

67' 2T - Salió Mostafa Mohamed por Yassine Benhattab

77' 2T - Salió Francis Coquelin por Dehmaine Tabibou

78' 2T - Salió Mayckel Lahdo por Amady Camara

82' 2T - Salió Nicolas Cozza por Youssef El Arabi

90' 2T - Salió Louis Leroux por Uros Radakovic

Amonestados en Nantes:

7' 1T Tylel Tati, 38' 1T Mostafa Mohamed y 23' 2T Mayckel Lahdo

Cambios en Stade Rennes

45' 2T - Salieron Alidu Seidu por Lilian Brassier y Valentin Rongier por Djaoui Cissé

65' 2T - Salió Breel Embolo por Mousa Al Tamari

69' 2T - Salió Ludovic Blas por Hans Hateboer

81' 2T - Salió Esteban Lepaul por Mohamed Meité

Amonestado en Stade Rennes:

18' 2T Djaoui Cissé

