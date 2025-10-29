Gauthier Hein anotó doblete en la victoria por 2 a 0 de Metz sobre Lens

Suscríbete a nuestros canales

En la fecha 10 de la Ligue 1, el volante Gauthier Hein de Metz marcó dos tantos para su equipo en la victoria 2-0 sobre Lens. A los 40 minutos del segundo tiempo, el volante encaminó el partido para su equipo con un penal, para luego desatar la locura entre los simpatizantes visitantes con otra anotación al minuto 46 de la misma etapa.

La figura del partido fue Gauthier Hein. El volante de Metz metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Jonathan Fischer fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Metz mostró su calidad.

El estratega de Metz, Stéphane Le Mignan, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Jonathan Fischer en el arco; Maxime Colin, Terry Yegbe, Jean-Philippe Gbamin y Koffi Kouao en la línea defensiva; Alpha Toure, Jessy Deminguet, Giorgi Tsitaishvili y Gauthier Hein en el medio; y Cheikh Sabaly y Habib Diallo en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Pierre Sage salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Robin Risser bajo los tres palos; Jonathan Gradit, Deiver Machado, Samson Baidoo y Saud Abdulhamid en defensa; Mamadou Sangare, Adrien Thomasson, Matthieu Udol y Florian Thauvin en la mitad de cancha; y Odsonne Édouard y Abdallah Sima en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Stade Saint-Symphorien fue Abdelatif Kherradji.

Para la siguiente fecha, Metz actuará de visitante frente a Nantes, mientras que Lens recibirá a Lorient.

Con este resultado, el anfitrión acumula 5 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo octavo puesto. Por su parte, la visita suma 19 unidades y se ubica en el segundo lugar.

Cambios en Metz

82' 2T - Salieron Giorgi Tsitaishvili por Giorgi Abaushvili, Jessy Deminguet por Ismaël Guerti y Cheikh Sabaly por Ibou Sané

Amonestados en Metz:

13' 1T Alpha Toure y 24' 2T Gauthier Hein

Expulsado en Metz:

47' 2T Gauthier Hein (Roja por doble amarilla)

Cambios en Lens

45' 2T - Salieron Abdallah Sima por Morgan Guilavogui y Odsonne Édouard por Wesley Said

63' 2T - Salió Deiver Machado por Ruben Aguilar

88' 2T - Salió Jonathan Gradit por Andrija Bulatovic

89' 2T - Salió Florian Thauvin por Rayan Fofana

Amonestados en Lens:

48' 1T Abdallah Sima y 51' 1T Deiver Machado

