Serbia se enfrentará ante Letonia por la fecha 10 del grupo K

A partir de las 13:00 horas el próximo domingo 16 de noviembre, Letonia visita a Serbia en el Gradski Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del grupo K de las Eliminatorias.

Así llegan Serbia y Letonia

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Serbia en partidos de las Eliminatorias

Serbia recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Inglaterra. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Letonia en partidos de las Eliminatorias

Letonia cayó derrotado 0 a 5 ante Inglaterra. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 3 goles y recibió 10.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Serbia se impuso por 0 a 1.

Serbia luchará en este último duelo por garantizar su boleto a la Play-Offs - Semifinal. Por su parte, Letonia ya ha sido eliminado de la competencia.

Horario Serbia y Letonia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

