Real Sociedad vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Real Sociedad recibe el próximo sábado 7 de febrero a Elche por la fecha 23 de la Liga, a partir de las 16:00 horas en el estadio Anoeta.
Así llegan Real Sociedad y Elche
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Mamés.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
En la jornada previa, Real Sociedad igualó 1-1 el juego ante Athletic Bilbao. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 5 goles y marcó 9 tantos en el rival.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 12.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.
El local está en el octavo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|8
|Real Sociedad
|28
|22
|7
|7
|8
|0
|13
|Elche
|24
|22
|5
|9
|8
|-2
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 24: vs Real Madrid: 14 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Real Oviedo: 21 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 24: vs Osasuna: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Athletic Bilbao: 20 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas