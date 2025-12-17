Real Madrid vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

El cotejo entre Real Madrid y Sevilla, por la fecha 17 de la Liga, se jugará el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Sevilla
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid logró un triunfo por 3-0 ante Athletic Bilbao. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla llega con ventaja tras derrotar a Real Oviedo con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 2.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (6 PG - 2 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|43
|17
|14
|1
|2
|29
|2
|Real Madrid
|39
|17
|12
|3
|2
|18
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|4
|Atlético de Madrid
|34
|17
|10
|4
|3
|14
|9
|Sevilla
|20
|16
|6
|2
|8
|0
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Betis: 4 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Levante: 4 de enero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas