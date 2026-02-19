RC Strasbourg vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

RC Strasbourg recibe el próximo domingo 22 de febrero a Olympique Lyon por la fecha 23 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en la Meinau.

Así llegan RC Strasbourg y Olympique Lyon

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

En la jornada previa, RC Strasbourg igualó 2-2 el juego ante Olympique de Marsella. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Nice. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 11 goles y le han marcado 3.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique Lyon fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 31 puntos (9 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (14 PG - 3 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ruddy Buquet.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 4 Olympique de Marsella 40 22 12 4 6 19 7 RC Strasbourg 31 22 9 4 9 7

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Lens: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Auxerre: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Olympique de Marsella: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Paris FC: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario RC Strasbourg y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

