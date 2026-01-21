España - LALIGA 2025 - 2026

Rayo Vallecano vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Rayo Vallecano y Osasuna se miden en el Estadio de Vallecas el sábado 24 de enero a las 09:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 10:39 am
Así llegan Rayo Vallecano y Osasuna

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano no pudo ante Celta en el Abanca-Balaídos. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna venció 3-2 a Real Oviedo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 10 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 49 20 16 1 3 32
2
Real Madrid 48 20 15 3 2 26
3
Villarreal 41 19 13 2 4 18
12
Osasuna 22 20 6 4 10 -3
13
Rayo Vallecano 22 20 5 7 8 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 22: vs Real Madrid: 1 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 22: vs Villarreal: 31 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Celta: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Osasuna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Miércoles 21 de Enero de 2026
