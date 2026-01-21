Rayo Vallecano vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 21 de la Liga, Osasuna y Rayo Vallecano se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 09:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Osasuna

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano no pudo ante Celta en el Abanca-Balaídos. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna venció 3-2 a Real Oviedo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 12 Osasuna 22 20 6 4 10 -3 13 Rayo Vallecano 22 20 5 7 8 -9

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Real Madrid: 1 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Villarreal: 31 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Celta: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Osasuna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

