Por la fecha 9 del grupo G, Finlandia recibirá a Malta

Finlandia recibe hoy a Malta, a las 13:00 horas en el Olympic Stadium, por la fecha 9 del grupo G de las Eliminatorias.

Así llegan Finlandia y Malta

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Finlandia en partidos de las Eliminatorias

Finlandia buscará la victoria luego de caer 0 a 4 frente a Países Bajos. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Malta en partidos de las Eliminatorias

A Malta no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante Países Bajos. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 1 gol a favor y ha recibido 15 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Finlandia.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Julian Weinberger.

Horario Finlandia y Malta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

