Por la fecha 3 se enfrentarán FC Copenhague y Borussia Dortmund

FC Copenhague y Borussia Dortmund disputan hoy desde las 15:00 horas el partido por la fecha 3 de la Champions, en el estadio Parken Stadion.

Así llegan FC Copenhague y Borussia Dortmund

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague viene de caer por 0 a 2 frente a Qarabag.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund viene de un triunfo 4 a 1 frente a Athletic Bilbao.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 1.

Danny Makkelie fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de FC Copenhague en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Tottenham: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Kairat Almaty: 26 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Villarreal: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Napoli: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barcelona: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Borussia Dortmund en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Manchester City: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Villarreal: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FK Bodo/Glimt: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Inter: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario FC Copenhague y Borussia Dortmund, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

