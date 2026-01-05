Por la fecha 21, Newcastle United recibirá a Leeds United

El duelo entre Newcastle United y Leeds United correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio St. James Park desde las 16:15 horas, el miércoles 7 de enero.
Así llegan Newcastle United y Leeds United
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United venció 2-0 a Crystal Palace en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Leeds United igualó 1-1 el juego frente a Manchester United. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.
El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 8 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Salisbury.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Manchester City
|42
|20
|13
|3
|4
|26
|3
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|9
|Newcastle United
|29
|20
|8
|5
|7
|4
|16
|Leeds United
|22
|20
|5
|7
|8
|-7
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Horario Newcastle United y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas