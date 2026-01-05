Por la fecha 21, Newcastle United recibirá a Leeds United

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Newcastle United y Leeds United correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio St. James Park desde las 16:15 horas, el miércoles 7 de enero.

Así llegan Newcastle United y Leeds United

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció 2-0 a Crystal Palace en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Leeds United igualó 1-1 el juego frente a Manchester United. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Salisbury.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 9 Newcastle United 29 20 8 5 7 4 16 Leeds United 22 20 5 7 8 -7

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Leeds United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela: 16:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.