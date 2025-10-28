Olympique Lyon busca derrotar a Paris FC para subirse al liderato

Suscríbete a nuestros canales

Mañana desde las 16:05 horas, Paris FC recibirá a Olympique Lyon en el estadio Jean Bouin, por la fecha 10 de la Ligue 1.

Así llegan Paris FC y Olympique Lyon

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Nantes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega triunfante luego de ver caer a RC Strasbourg con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (6 PG - 3 PP).

Jérémy Stinat es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 4 Olympique Lyon 18 9 6 0 3 4 11 Paris FC 10 9 3 1 5 -3

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Stade Brestois: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs PSG: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Auxerre: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nantes: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lorient: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Paris FC y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.