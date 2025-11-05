Olympique de Marsella vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

El próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, Stade Brestois visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Ligue 1.
Así llegan Olympique de Marsella y Stade Brestois
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella ganó su último duelo ante Auxerre por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 13 a favor.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
El anterior partido jugado por Stade Brestois acabó en empate por 0-0 ante Olympique Lyon. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella se quedó con la victoria por 4 a 1.
El anfitrión está en el segundo puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 5 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Willy Delajod.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|24
|11
|7
|3
|1
|12
|2
|Olympique de Marsella
|22
|11
|7
|1
|3
|14
|3
|Lens
|22
|11
|7
|1
|3
|7
|4
|Lille
|20
|11
|6
|2
|3
|10
|13
|Stade Brestois
|10
|11
|2
|4
|5
|-4
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario Olympique de Marsella y Stade Brestois, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas