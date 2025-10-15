Francia - Ligue 1 2025-2026

Olympique de Marsella vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Ligue 1

Toda la previa del duelo entre Olympique de Marsella y Le Havre AC. El partido se jugará en el estadio el Velodromo el sábado 18 de octubre a las 15:05 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 11:01 am
Olympique de Marsella vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Ligue 1
El duelo entre Olympique de Marsella y Le Havre AC correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Velodromo desde las 15:05 horas, el sábado 18 de octubre.

Así llegan Olympique de Marsella y Le Havre AC

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella venció 3-0 a Metz en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Le Havre AC igualó 2-2 el juego frente a Stade Rennes. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

Olympique de Marsella pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio Stade Vélodrome.

Con 4 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 4 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Olympique de Marsella.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 3 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 16 7 5 1 1 8
2
Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10
3
RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7
4
Olympique Lyon 15 7 5 0 2 4
14
Le Havre AC 6 7 1 3 3 -2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 9: vs Lens: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Angers: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Auxerre: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 9: vs Auxerre: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Stade Brestois: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Toulouse: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Nantes: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs PSG: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
Horario Olympique de Marsella y Le Havre AC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:05 horas
  • Colombia y Perú: 14:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
  • Venezuela: 15:05 horas

