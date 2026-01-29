Nice se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 20

A partir de las 12:15 horas el próximo domingo 1 de febrero, Stade Brestois visita a Nice en el estadio Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1.
Así llegan Nice y Stade Brestois
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice ganó el encuentro previo ante Nantes por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 6 goles a favor.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois cayó derrotado 0 a 2 ante Toulouse. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 7.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Brestois se impuso por 4 a 1.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 9 PP).
Stephanie Frappart es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|45
|19
|14
|3
|2
|26
|2
|Lens
|43
|19
|14
|1
|4
|17
|3
|Olympique de Marsella
|38
|19
|12
|2
|5
|24
|12
|Stade Brestois
|22
|19
|6
|4
|9
|-7
|13
|Nice
|21
|19
|6
|3
|10
|-11
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Mónaco: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Stade Brestois, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas