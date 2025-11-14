Mundial Sub-17: La ofensiva constante de Venezuela a prueba contra la defensa de Corea del Norte

Suscríbete a nuestros canales

El próximo enfrentamiento del Mundial Sub-17 pondrá cara a cara a Venezuela y Corea del Norte en un duelo donde las estadísticas clave ofrecen pistas importantes para el análisis de apuestas.

Foco en Venezuela Sub-17

El equipo venezolano llega al partido con un rendimiento ofensivo consistente. Han logrado anotar en 8 de sus últimos 9 partidos. En sus 10 partidos más recientes, Venezuela registra 5 victorias y solo 3 derrotas. Además, han logrado mantener su portería a cero en 4 ocasiones.

En cuanto a la distribución de goles, han marcado 17 goles en total, con un ligero dominio en la segunda mitad -9 goles frente a 8 en la primera. Su momento más productivo para marcar es en el tramo final de los partidos, anotando el 29% de sus goles entre los minutos 76 y 90.

Foco en Corea del Norte Sub-17

Corea del Norte presenta un récord de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas en sus últimos 8 partidos. Su defensa ha sido más sólida, concediendo 9 goles en total, comparado con los 16 de Venezuela.

Ofensivamente, han marcado 18 goles en total, con una mayor inclinación a anotar en la segunda mitad. Al igual que Venezuela, los asiáticos son más vulnerable al final del partido, encajando el 44% de sus goles entre los minutos 76 y 90.

Historial directo y posibles resultados

Este será el primer partido en la historia entre ambas selecciones Sub-17.

Considerando la tendencia anotadora de ambos equipos y la vulnerabilidad defensiva que comparten en los minutos finales, la proyección se centra en el mercado de goles. La probabilidad de que Venezuela Sub-17 anote un gol es alta. Dada la racha de anotación de Venezuela y el enfoque ofensivo de ambos en la segunda parte, la apuesta al Total de Goles será la más atractiva.

Nuestra jugada recomendada es Más de 2.5 goles anotados en total.

R: Luimar González