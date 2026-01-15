Italia - Serie A 2025-2026

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Milan y Lecce. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Por

MeridianoBet
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 10:27 am
Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A
El cotejo entre Milan y Lecce, por la fecha 21 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 18 de enero, a partir de las 15:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Lecce

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de un resultado igualado, 1-1, ante Fiorentina. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de caer derrotado 1 a 2 ante Parma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

 

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Milan quien ganó 0 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 40 puntos (11 PG - 7 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 11 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 46 20 15 1 4 26
2
Milan 40 19 11 7 1 15
3
Napoli 40 20 12 4 4 13
4
Juventus 39 20 11 6 3 16
17
Lecce 17 20 4 5 11 -15
DataFactory

 

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Lecce, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Jueves 15 de Enero de 2026
