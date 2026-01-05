Milan vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El duelo entre Milan y Genoa correspondiente a la fecha 19 se disputará en el estadio San Siro desde las 15:45 horas, el jueves 8 de enero.
Así llegan Milan y Genoa
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan venció 1-0 a Cagliari en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Genoa igualó 1-1 el juego frente a Pisa. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Milan.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 38 puntos (11 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|39
|17
|13
|0
|4
|23
|2
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|3
|Napoli
|37
|17
|12
|1
|4
|13
|4
|Juventus
|33
|18
|9
|6
|3
|8
|17
|Genoa
|15
|18
|3
|6
|9
|-10
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Genoa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas