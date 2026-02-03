Metz vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Metz recibe el próximo viernes 6 de febrero a Lille por la fecha 21 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Lille

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz cayó 0 a 1 ante Angers en el Raymond-Kopa. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega a este encuentro con una derrota ante Olympique Lyon por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 13.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille fue el ganador por 6 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 5 Lille 32 20 10 2 8 4 18 Metz 12 20 3 3 14 -25

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Auxerre: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs PSG: 21 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Stade Brestois: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Stade Brestois: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Angers: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Nantes: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Metz y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

