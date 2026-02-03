Francia - Ligue 1 2025-2026

Metz vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Metz vs Lille. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Saint-Symphorien el viernes 6 de febrero, comenzará a las 15:45 horas.

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 11:18 am
Metz vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1
Metz recibe el próximo viernes 6 de febrero a Lille por la fecha 21 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Lille

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz cayó 0 a 1 ante Angers en el Raymond-Kopa. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega a este encuentro con una derrota ante Olympique Lyon por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 13.

 

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille fue el ganador por 6 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 48 20 15 3 2 27
2
Lens 46 20 15 1 4 18
3
Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24
5
Lille 32 20 10 2 8 4
18
Metz 12 20 3 3 14 -25
DataFactory

 

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 22: vs Auxerre: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs PSG: 21 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Stade Brestois: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 22: vs Stade Brestois: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Angers: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Nantes: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y Lille, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

