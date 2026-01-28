Liverpool vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Liverpool recibirá a Newcastle United, en el marco de la fecha 24 de la Premier League, el próximo sábado 31 de enero a partir de las 16:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Newcastle United

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Bournemouth. El local no ha ganado en ninguno de los últimos partidos jugados y sus resultados anteriores fueron empates. En estos cotejos, sumó una cifra de 6 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de perder contra Aston Villa por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 6.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el sexto puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 6 PE - 8 PP).

Simon Hooper será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 6 Liverpool 36 23 10 6 7 3 9 Newcastle United 33 23 9 6 8 3

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Newcastle United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

