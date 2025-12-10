Inglaterra - Premier League 2025-2026

Liverpool vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

En la previa de Liverpool vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de diciembre desde las 11:00 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Craig Pawson.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:26 am
El próximo sábado 13 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, Brighton and Hove visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Brighton and Hove

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de empatar ante Leeds United por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 10 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante West Ham United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Craig Pawson.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 33 15 10 3 2 19
2
Manchester City 31 15 10 1 4 19
3
Aston Villa 30 15 9 3 3 7
8
Brighton and Hove 23 15 6 5 4 4
10
Liverpool 23 15 7 2 6 0
DataFactory

 

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Brighton and Hove, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Miércoles 10 de Diciembre de 2025
