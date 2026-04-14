Lens vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

Lens recibirá a Toulouse, en el marco de la fecha 30 de la Ligue 1, el próximo viernes 17 de abril a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.
Así llegan Lens y Toulouse
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Lille. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse viene de perder contra Lille por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 6 goles y recibieron 11.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Lens con un marcador de 0-3.
El local se ubica en el segundo puesto con 59 puntos (19 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (10 PG - 7 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|53
|29
|16
|5
|8
|15
|4
|Olympique de Marsella
|52
|29
|16
|4
|9
|20
|10
|Toulouse
|37
|29
|10
|7
|12
|0
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 31: vs Stade Brestois: 24 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs PSG: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 31: vs Mónaco: 25 de abril - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Lens y Toulouse, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas