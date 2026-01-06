España - LALIGA 2025 - 2026

Getafe vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Getafe y Real Sociedad, que se jugará el viernes 9 de enero desde las 16:00 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Por

Martes, 06 de enero de 2026 a las 06:21 am
Real Sociedad y Getafe se enfrentarán en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el próximo viernes 9 de enero desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Getafe y Real Sociedad

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad igualó 1-1 ante Atlético de Madrid en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

 

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 49 19 16 1 2 33
2
Real Madrid 45 19 14 3 2 24
3
Villarreal 38 17 12 2 3 18
10
Getafe 21 18 6 3 9 -9
15
Real Sociedad 18 18 4 6 8 -4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 20: vs Valencia: 18 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Barcelona: 18 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

