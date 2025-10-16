Flamengo vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del Brasileirao

Suscríbete a nuestros canales

Flamengo recibirá a Palmeiras, en el marco de la fecha 29 del Brasileirao, el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 15:00 horas, en el estadio el Maracanã.

Así llegan Flamengo y Palmeiras

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Flamengo en partidos del Brasileirao

Flamengo viene de vencer a Botafogo con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos del Brasileirao

Palmeiras viene de derrotar a RB Bragantino con un marcador 5 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 15 goles y le han convertido 5 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y el marcador favoreció a Flamengo con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el segundo puesto con 58 puntos (17 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 61 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (19 PG - 4 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 61 27 19 4 4 28 2 Flamengo 58 27 17 7 3 40 3 Cruzeiro 53 28 15 8 5 20 4 Mirassol 49 28 13 10 5 17 5 Botafogo 43 28 12 7 9 11

Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs Fortaleza: 25 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Sport Recife: 1 de noviembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs São Paulo: 5 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Santos: 9 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sport Recife: 13 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs Cruzeiro: 26 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Juventude: 2 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Santos: 6 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Mirassol: 9 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos: 15 de noviembre - 21:00 (hora Argentina)

Horario Flamengo y Palmeiras, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

