Fiorentina vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fiorentina recibe el próximo lunes 23 de febrero a Pisa por la fecha 26 de la Serie A, a partir de las 13:30 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Pisa

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Milan.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina sacó un triunfo frente a Como 1907, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega a este encuentro con una derrota ante Milan por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 12.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 21 puntos (4 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 12 PE - 12 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Maurizio Mariani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 54 25 15 9 1 22 3 Napoli 50 25 15 5 5 13 18 Fiorentina 21 25 4 9 12 -10 19 Pisa 15 25 1 12 12 -22

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Udinese: 2 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Bologna: 2 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Pisa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

