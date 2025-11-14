Finales ATP: La revancha entre Zverev y Auger-Aliassime por el último boleto a semifinales

Suscríbete a nuestros canales

El Torneo Final de Tenis se prepara para un enfrentamiento crucial por el último boleto a las semifinales. El alemán Alexander Zverev (Nº 3) se mide al canadiense Felix Auger-Aliassime (Nº 8), en un duelo donde el histórico favorece al alemán, con un marcador de 8 victorias a 4. Las casas de apuestas lo han marcado como el favorito para avanzar a la siguiente ronda.

Alexander Zverev, dos veces campeón del torneo, llega tras una victoria convincente sobre Ben Shelton y una derrota esperada ante Jannik Sinner. Su rendimiento reciente en Turín demuestra que despacha con confianza a los rivales de su nivel. Con siete victorias en pista dura cubierta esta temporada, Zverev confía en su experiencia en las etapas finales del torneo.

Por su parte, Felix Auger-Aliassime tiene en su mano mejorar su actuación del año pasado. A pesar de caer ante Sinner, el canadiense logró una victoria trabajada y crucial ante Shelton (2-1), demostrando su capacidad de lucha y un servicio formidable en los momentos clave. Sus 18 victorias en pista dura cubierta esta temporada lo confirman como un oponente peligroso, como lo demostró al vencer a Zverev en el último Abierto de Estados Unidos (3-1).

Dada la paridad mostrada en su encuentro más reciente y la alta motivación de ambos, se espera un duelo extremadamente reñido y de alto voltaje. MeridianoBet anticipa que el partido será largo, proyectando un Total de juegos más de 23.5, cotizándose en -109.

