Everton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Everton recibirá a Manchester United, en el marco de la fecha 27 de la Premier League, el próximo lunes 23 de febrero a partir de las 16:00 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Manchester United

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Bournemouth. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a West Ham United. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 11 goles a favor frente a 5 en contra.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (12 PG - 9 PE - 5 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 4 Manchester United 45 26 12 9 5 10 8 Everton 37 26 10 7 9 -1

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Crystal Palace: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Newcastle United: 4 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Aston Villa: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Manchester United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

