España vs Turquía: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo E de las Eliminatorias

A partir de las 15:45 horas el próximo martes 18 de noviembre, Turquía visita a España en el Estadio de La Cartuja, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo E de las Eliminatorias.

Así llegan España y Turquía

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de España en partidos de las Eliminatorias

España llega con resultado de empate, -, ante Georgia. En los últimos 4 partidos del torneo, antes de este empate, nunca perdió. Ha ganado en 4 jornadas, con 15 goles marcados y mantuvo su arco invicto.

Últimos resultados de Turquía en partidos de las Eliminatorias

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Turquía y Bulgaria, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 13 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. España es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Martínez Valero y no ha recibido goles. Turquía lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El historial de los 3 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 3 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y España se impuso por 0 a 6.

España lidera el Grupo E en esta competencia con 15 goles y 12 puntos, mientras que Turquía se sitúa en segunda posición y sumó 9 y anotó 13 tantos.

Fecha y rival de España en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo E - Fecha 6: vs Turquía: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Turquía en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo E - Fecha 6: vs España: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario España y Turquía, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

