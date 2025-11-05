EN VIVO: Chelsea iguala el marcador ante con Qarabag

Suscríbete a nuestros canales

Qarabag venía ganando como anfitrión, pero los Blues convirtieron el segundo y hay empate parcial en el estadio Azersun Arena. Estêvão Willian (15' 1T) y Alejandro Garnacho (7' 2T) y Leandro Andrade (28' 1T) y Marko Jankovic (38' 1T, de penal) marcaron para la visita y el anfitrión respectivamente.

Las estadísticas del encuentro entre Qarabag y Chelsea de la Champions:

Posesión: Qarabag (56%) VS Chelsea (44%)

(56%) VS (44%) Tiros al arco: Qarabag (2) VS Chelsea (3)

(2) VS (3) Fouls cometidos: Qarabag (5) VS Chelsea (15)

(5) VS (15) Pases Correctos: Qarabag (200) VS Chelsea (278)

(200) VS (278) Pases Incorrectos: Qarabag (41) VS Chelsea (35)

(41) VS (35) Recuperaciones: Qarabag (8) VS Chelsea (18)

(8) VS (18) Tarjetas Amarillas: Qarabag (1) VS Chelsea (2)

(1) VS (2) Tiros Libres: Qarabag (2) VS Chelsea (0)

Así llegan Qarabag y Chelsea

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea venció en casa a Ajax por 5 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

El árbitro Sebastian Gishamer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Azersun Arena.

Formación de Qarabag hoy

El entrenador Gurban Gurbanov dispuso una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski defendiendo el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev como zagueros; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Kady, Leandro Andrade y Abdellah Zoubir en el centro del campo; con Camilo Durán como atacantes.

Formación de Chelsea hoy

Por su parte, Enzo Maresca salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella como defensores; Roméo Lavia, Andrey Santos, Estêvão Willian, João Pedro y Jamie Bynoe-Gittens como centrocampistas; y Tyrique George como delantero.

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.