Dominio histórico: Patriots buscan la victoria 30 ante los Jets

La temporada de la NFL trae un clásico divisional en la AFC Este, donde los New England Patriots reciben a los New York Jets en el Gillette Stadium. Con los Patriots buscando afianzarse en la punta y los Jets en la parte baja, las cuotas de apuestas reflejan una clara ventaja para los anfitriones, cotizando a -699.

El New England Patriots llega al encuentro con una temporada dominante, registrando 8 victorias y solo 2 derrotas. En casa, el equipo promedia 25 puntos anotados y solo 18 recibidos. Históricamente, el dominio es abrumador: los Patriots han ganado 29 de 37 encuentros directos, con 16 victorias en Foxborough. Su promedio de 26.5 puntos por partido subraya su poder ofensivo.

Por otro lado, los New York Jets llegan con un récord de 2 victorias y 7 derrotas. A pesar de un promedio de 21.67 puntos anotados, su defensa ha sido vulnerable, recibiendo 26.78 puntos por partido en general y 31.33 como visitantes. Sin embargo, el análisis táctico debe considerar que históricamente, los encuentros entre estos dos rivales en casa de New England han tendido a ser de baja anotación, con menos de 47.5 puntos marcados en 8 de los últimos 9 partidos.

Dadas las estadísticas, el pronóstico se inclina firmemente hacia una victoria de New England Patriots. La solidez de su defensa en casa y el historial de encuentros cerrados sugieren que la victoria será dominante, pero el marcador total podría mantenerse por debajo de la línea media.

Basado en los logros disponibles en MeridianoBet para esta jornada de la NFL, la jugada más sólida es la victoria de los New England Patriots con un hándicap de -12.5 puntos, cotizando a -120.

R: Luimar González