Cuotas y predicciones del Australian Open: Musetti contra el "Rey" Djokovic

El Australian Open 2026 llega a su fase más emocionante. En los cuartos de final, presenciaremos un duelo de alto voltaje entre dos de los mejores tenistas del mundo: el italiano Lorenzo Musetti (5º ATP) y la leyenda serbia Novak Djokovic (4º ATP). Con las semifinales en juego, los aficionados al tenis y los entusiastas de las apuestas deportivas tienen la mirada puesta en la Rod Laver Arena.

Análisis de Lorenzo Musetti: En su mejor momento

Lorenzo Musetti está viviendo un sueño en Melbourne. Tras vencer a Taylor Fritz en octavos (6-2, 7-5, 6-4), ha alcanzado sus primeros cuartos de final en este Grand Slam. Su rendimiento en pista dura esta temporada es impresionante, con un balance de 7 victorias y una sola derrota.

Puntos fuertes: Su efectividad con el primer servicio (68% ante Fritz) y su revés a una mano, capaz de desestabilizar a cualquier rival.

Resiliencia: Ya sabe lo que es sufrir, habiendo superado una batalla a cinco sets contra Tomas Machac en tercera ronda.

El "Rey de Melbourne": Novak Djokovic

Para Djokovic, el Abierto de Australia es prácticamente su casa. Con 10 títulos en sus vitrinas, el serbio llega descansado tras el retiro por lesión de Jakub Mensik en la ronda previa. "Nole" no ha perdido un solo set en lo que va del torneo y su precisión con el saque (promediando más de 5 aces por partido) sigue siendo quirúrgica.

Dominio H2H: El historial entre ambos es contundente. Djokovic ha ganado 9 de los 10 enfrentamientos directos contra Musetti. Su último cruce en noviembre de 2025 terminó con victoria para el serbio.

Predicción y cuotas: ¿Quién ganará?

A pesar de la gran forma de Musetti, la experiencia y el historial favorecen claramente a Djokovic. El serbio es un especialista en neutralizar servicios potentes y suele elevar su nivel exponencialmente a partir de los cuartos de final.

Elección ganadora de MeridianoBet: Victoria de Novak Djokovic. Las casas de apuestas sitúan las cuotas alrededor de -333, reflejando su favoritismo.

R: Luimar González