Broncos vs Bills: ¿Quién es el favorito para avanzar según las estadísticas?

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 17 de enero, el Empower Field at Mile High será el escenario de uno de los duelos más esperados de los playoffs de la NFL. Los Denver Broncos (14-3), con un dominio casi absoluto en casa, reciben a unos Buffalo Bills (12-5) que llegan encendidos y con la etiqueta de ser el equipo "diseñado" para romper la racha de Colorado.

Denver Broncos: Fortaleza en la Altura

Los Broncos han firmado una temporada histórica, logrando un impresionante registro de 8-1 como locales. Bajo la dirección de Bo Nix, quien ha acumulado 3,931 yardas y 25 anotaciones, Denver ha demostrado ser un equipo equilibrado. Su defensa, liderada por Nikolaj Bonitto (14 capturas) y Alex Singleton (135 tacleadas), es una de las más agresivas de la liga.

A pesar de la sensible baja de J.K. Dobbins en el ataque terrestre, la conexión de Nix con Courtland Sutton (más de 1,000 yardas recibidas) sigue siendo la principal amenaza para cualquier secundaria.

Buffalo Bills: El factor Josh Allen

Los Bills llegan tras una victoria sufrida pero clave ante Jacksonville (27-24). La ofensiva de Buffalo descansa sobre los hombros de Josh Allen, quien registra un 69% de efectividad en sus pases y 25 touchdowns en la campaña. Sin embargo, la verdadera revelación ha sido James Cook III, quien con 1,621 yardas terrestres y 12 anotaciones, se ha convertido en el motor que quita presión a Allen.

La defensa de Buffalo recupera piezas clave en el momento justo, con Terrel Bernard y Ed Oliver listos para regresar al campo, lo que será fundamental para presionar al joven mariscal de los Broncos.

Estadísticas y Predicciones del Duelo

De acuerdo con nuestro equipo, el encuentro se presenta sumamente parejo:

Denver Broncos: 51.3% de probabilidad de victoria.

Buffalo Bills: 48.7% de probabilidad de victoria.

La clave del partido estará en el clima de Denver, con una temperatura prevista de 5°C, condiciones que ambos equipos manejan bien, pero que suelen favorecer a las defensas y al juego terrestre.

Pronóstico de MeridianoBet

Dada la paridad de fuerzas y el excelente estado de James Cook III frente a una defensa de Denver que permite yardas por tierra, los Bills tienen argumentos sólidos para dar la sorpresa.

Elección de la redacción: Se espera un duelo de pocos puntos y mucha estrategia. El hándicap a favor de los Bills o el "Under" de puntos totales se perfilan como las opciones más interesantes para este enfrentamiento.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González