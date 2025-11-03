Betis golea 3-0 a Mallorca y Antony firma doblete

Suscríbete a nuestros canales

Antony colaboró con dos tantos en el espectacular triunfo por 3-0 de los Verdiblancos frente a los Bermellones, por la fecha 11 de la Liga. Antony aportó su talento a una destacada actuación en equipo al convertir de jugada, ambos goles en el primer tiempo ( 9' y 33' ). Abde Ezzalzouli añadió su toque al marcador en el minuto 36 de la primera etapa, redondeando una jornada triunfal después de una jugada.Antony se ganó los aplausos con su brillante definición a los 9 minutos del primer tiempo. Después de recibir una asistencia de Juan Hernández, el volante remató al arco desde media distancia y venció al arquero rival para marcar un golazo en el palo izquierdo.

Antony tuvo una gran actuación. El volante de Betis anotó 2 goles, realizó 29 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 4 veces.

También tuvo buen desempeño Abde Ezzalzouli. El volante de Betis anotó 1 gol, realizó 34 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Betis, Manuel Pellegrini, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Valles en el arco; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodrí­guez en la línea defensiva; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso y Abde Ezzalzouli en el medio; y Juan Hernández en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Jagoba Arrasate salió con una disposición táctica 4-5-1 con Lucas Bergström bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en defensa; Manu Morlanes, Samu Costa, Mateo Joseph, Sergi Darder y Jan Virgili en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi en la delantera.

Jesús Gil Manzano fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Verdiblancos enfrentarán de visitante a Valencia, mientras que los Bermellones jugarán de local frente a Getafe.

De esta manera el local está en el quinto puesto en el campeonato con 19 puntos, mientras que la visita, con 9, queda en el décimo séptimo lugar.

Cambios en Betis

45' 2T - Salió Ricardo Rodrí­guez por Valentín Gómez

68' 2T - Salió Pablo Fornals por Marc Roca

69' 2T - Salió Abde Ezzalzouli por Aitor Ruibal

76' 2T - Salió Giovani Lo Celso por Nelson Deossa

82' 2T - Salió Antony por Pablo Garcia

Cambios en Mallorca

63' 2T - Salieron Sergi Darder por Pablo Torre, Manu Morlanes por Omar Mascarell y Mateo Joseph por Takuma Asano

78' 2T - Salieron Jan Virgili por Javier Llabrés y Vedat Muriqi por Abdón Prats

Amonestados en Mallorca:

20' 1T Samu Costa (Insultar o desaprobar al árbitro), 40' 2T Pablo Maffeo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46' 2T Johan Mojica (Conducta antideportiva)

