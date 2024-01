¿Vuelve la pandemia? Auge de la subvariante JN.1 en varios países (+Video)

En septiembre pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) detectaron una subvariante de Covid-19 denominada JN.1 proveniente de la cepa “Pirola”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre su rápida propagación a nivel mundial.

Actualmente, representa entre un 15% y 29% de nuevas infecciones en el territorio estadounidense. Mientras que, el pasado martes fue desvinculada de la cepa BA.2.86. Sin embargo, es calificada como “variante de interés” (VOI).

En este sentido, las autoridades aseveran que no representa un riesgo mayor. No obstante, instan a la población a vacunarse contra el Covid-19, especialmente con dosis que incluyan la cepa ambivalente y a hacer uso de las mascarillas.

"Mientras BA.2.86 tiene el potencial de causar aumentos repentinos de infecciones, actualmente no hay ninguna indicación de que la gravedad de la enfermedad asociada será mayor en comparación con otras variantes circulantes", ratificó la organización.

Los síntomas son similares a los del resfriado común, entre estos: fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolores de garganta, cabeza y musculares.

“El aumento en la circulación de esta variante no altera las recomendaciones de los CDC en relación con el covid-19, lo que significa que las vacunas, las pruebas y los tratamientos siguen funcionando bien contra la variante JN.1”, agregó la OMS.

Cabe destacar que, la expansión del virus a nivel mundial ha tenido un auge entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. La propagación en más de 41 países de Europa como Dinamarca, España, Bélgica, Francia y Países Bajo, contempla el incremento de hospitalizaciones.

De igual modo, las infecciones son alarmantes en Asia, Australia y Canadá.