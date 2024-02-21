Virales

Esta influencer revela cómo es la crianza de una verdadera mamá latina

Sumándose el trend "Soy" los hijos de esta latina exponen como es ser hijo de una mamá latina 

Por Meridiano

Miércoles, 21 de febrero de 2024 a las 05:27 pm
La reconocida influencer latina, Barbie Martinez, ha compartido un divertido video en su página que destaca de manera humorística la crianza asertiva en sus hijos. En el video, sus hijos participan en el famoso tren viral de "soy", expresando divertidos comentarios que resaltan las características de ser hijos de una mamá latina.

El niño en el video menciona de manera humorística el "poder de la chancla", una referencia cómica a la disciplina típica de las madres latinas. La niña, por otro lado, hace referencia a la alimentación saludable, destacando que su mamá le da emulsión de Scott para crecer. Además, el niño agrega la conocida solución latina para muchos males, el VicVarub.

Martes 09 de Septiembre de 2025
