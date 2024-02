Reciente estudio revela nuevos y alarmantes datos sobre la vacuna anti covid

La vacuna contra el COVID-19 ha sido una de las herramientas más importantes para combatir la pandemia que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, también ha generado dudas y temores sobre sus posibles efectos secundarios y su eficacia frente a las nuevas variantes del virus.

Para responder a estas preguntas, un grupo de investigadores de Israel y Estados Unidos realizó el estudio más grande hasta la fecha sobre la seguridad de la vacuna de Pfizer, una de las más utilizadas en el mundo. El estudio, publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, analizó los datos de más de 1,7 millones de personas mayores de 16 años que recibieron la vacuna entre diciembre de 2020 y mayo de 2021.

Los resultados mostraron que la vacuna es segura y que la infección por COVID-19 supone más riesgos para la salud que el suero. De los 25 posibles efectos adversos estudiados, solo cuatro tuvieron una relación relevante con la vacunación: miocarditis, linfadenopatía, apendicitis y herpes zóster. Sin embargo, estos efectos fueron muy raros y la mayoría de los casos fueron leves o moderados.

Por ejemplo, la miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, ocurrió en 2,7 casos por cada 100.000 vacunados, principalmente en hombres jóvenes. Sin embargo, la infección por COVID-19 aumentó el riesgo de miocarditis en 18 casos por cada 100.000 infectados, lo que indica que el beneficio de la vacuna supera el riesgo.

Además, el estudio comparó la efectividad de la vacuna entre las personas que recibieron una o dos dosis, y entre las que se vacunaron antes o después de la aparición de la variante Delta, que es más contagiosa y resistente. Los resultados indicaron que la vacuna fue altamente efectiva para prevenir la infección sintomática, la hospitalización y la muerte por COVID-19, incluso frente a la variante Delta. Sin embargo, la efectividad disminuyó con el tiempo y fue mayor con dos dosis que con una.

Los autores del estudio concluyeron que la vacuna de Pfizer es segura y efectiva, y que su uso generalizado puede ayudar a controlar la pandemia y reducir sus consecuencias sanitarias y sociales. Asimismo, recomendaron seguir monitoreando la seguridad y la efectividad de la vacuna, especialmente frente a las nuevas variantes que puedan surgir.

Este estudio se suma a otros que han evaluado la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, como el realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que también confirmó la alta protección que brindan las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado el uso de las vacunas contra el COVID-19, y ha instado a los países a distribuirlas de manera equitativa y solidaria. La OMS también ha investigado los informes de coágulos de sangre asociados con algunas vacunas, como la de AstraZeneca, y ha concluido que los beneficios superan los riesgos.